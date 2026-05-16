Рак вернулся внезапно: юная велогонщица скончалась в 19 лет

В Бельгии умерла 19-летняя велогонщица Жилке Михилсен, которую считали одной из самых талантливых молодых спортсменок страны.

О смерти девушки сообщили ее родственники. По данным бельгийских СМИ, спортсменка несколько лет боролась с саркомой Юинга — редкой и агрессивной формой рака костей.

Первые проблемы со здоровьем появились у Михилсен в 2023 году. Тогда девушка начала жаловаться на сильные боли в спине и ногах. После обследования врачи поставили тяжелый диагноз.

Спортсменка прошла длительное лечение и несколько курсов химиотерапии.

Летом 2024 года медики сообщили о ремиссии, однако позже болезнь снова начала прогрессировать. Спустя несколько месяцев врачи признали, что шансов на выздоровление почти не осталось.

В начале 2026 года состояние девушки резко ухудшилось. Организм перестал переносить химиотерапию, а костный мозг практически прекратил вырабатывать клетки крови. После этого лечение пришлось остановить.

Несмотря на болезнь, велогонщица продолжала вести социальные сети и рассказывала подписчикам о своей жизни и лечении.

Незадолго до смерти девушка успела получить водительские права и начала обучение по специальности, связанной с биомедицинскими науками.

За время спортивной карьеры Михилсен неоднократно побеждала на юниорских соревнованиях в Бельгии. Она выигрывала национальные чемпионаты в шоссейных гонках, трековых дисциплинах и гонках с раздельным стартом.

В прощальном обращении семья спортсменки опубликовала ее жизненный девиз — не жаловаться и радоваться жизни, несмотря на трудности.

