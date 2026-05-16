Под Хабаровском высадили 3,5 тысячи кедров в рамках акции «Сад памяти»

В Хабаровском крае прошла международная акция «Сад памяти», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центральное мероприятие состоялось в окрестностях посёлка Корфовский, где участники высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского на площади около одного гектара.
Добраться до места проведения акции можно было на специальных автобусах, которые утром отправились с Комсомольской площади Хабаровска и после завершения мероприятия доставили участников обратно. Те, кто приехал на личном транспорте, присоединились к посадкам на месте.
По данным организаторов, каждое высаженное дерево стало символом памяти о защитниках Отечества разных поколений и эпох.
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края, участие в акции традиционно приняли волонтёры, представители общественных организаций и жители региона. Для всех желающих был подготовлен необходимый инвентарь и посадочный материал.
После завершения посадок участников ждала полевая кухня и неформальное общение на природе.
Акция прошла при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Владимиром Путиным, и движения «Волонтёры Победы».