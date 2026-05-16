Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Хабаровском высадили 3,5 тысячи кедров в рамках акции «Сад памяти»

В Корфовском прошла международная экологическая акция с участием волонтёров и жителей края.

В Хабаровском крае прошла международная акция «Сад памяти», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центральное мероприятие состоялось в окрестностях посёлка Корфовский, где участники высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского на площади около одного гектара.

Добраться до места проведения акции можно было на специальных автобусах, которые утром отправились с Комсомольской площади Хабаровска и после завершения мероприятия доставили участников обратно. Те, кто приехал на личном транспорте, присоединились к посадкам на месте.

По данным организаторов, каждое высаженное дерево стало символом памяти о защитниках Отечества разных поколений и эпох.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края, участие в акции традиционно приняли волонтёры, представители общественных организаций и жители региона. Для всех желающих был подготовлен необходимый инвентарь и посадочный материал.

После завершения посадок участников ждала полевая кухня и неформальное общение на природе.

Акция прошла при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Владимиром Путиным, и движения «Волонтёры Победы».