Петербург отмечает 116-летие со дня рождения поэта Ольги Берггольц

Ее называли музой, надеждой блокадного Ленинграда. Хрупкая на вид, она стала символом стойкости, мужества, верности своим принципам, несмотря на самые страшные обстоятельства.

Источник: Официальный канал Правительства Санкт-Петербурга.

В Петербурге отмечают 116-летие со дня рождения блокадной музы Ленинграда — Ольги Берггольц. На месте её упокоения на Литераторских мостках Волковского кладбища жители и правительство города возложат цветы.

"Её имя — легенда нашего города, символ непокорённого и несломленного блокадой Ленинграда. Бессмертные блокадные строки Ольги Берггольц, её голос в эфире Ленинградского радио давали силы защитникам и жителям осаждённого города.

Слова, высеченные на стене Пискарёвского кладбища — «Никто не забыт и ничто не забыто», — это боль в сердце и память для всех поколений", — отметил губернатор Александр Беглов, добавив, что Петербург будет вечно будет хранить память о музе блокадного Ленинграда.

В Петербурге чтут память поэта, голос которого помогал ленинградцам бороться с голодом, холодом и отчаянием в самые страшные годы блокады. Её именем названа улица в Невском районе и сквер во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки (зимой 1941 года поэт переехала туда на свою вторую квартиру) в Приморском, а во дворе дома 20 по набережной Чёрной речки установлен памятник ей. Также памятники Ольге Берггольц установлены во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на Гороховой, 57-а (там в годы блокады был госпиталь — Ред.) и в Палевском саду Невской стороны (открыт в 105-ю годовщину со дня рождения Берггольц). Мемориальные доски установлены на улице Рубинштейна, 7, где она жила до осени 1940 года. В 1990 году мемориальная доска была установлена на Проспекте Обуховской Обороны, 54, — на здании 117-й трудовой школы, где училась Ольга Берггольц. В конце 2024-го памятный знак из-за стройки Большого Смоленского моста был демонтирован и передан в музей Ольги Берггольц школы № 340. В ноябре 2025 года на этом же здании активистами была установлена другая мемориальная доска. Бронзовый барельеф её памяти установлен и при входе в Дом Радио.

