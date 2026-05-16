Петербург отмечает 116-летие со дня рождения поэта Ольги Берггольц

В Петербурге чтут память поэта, голос которого помогал ленинградцам бороться с голодом, холодом и отчаянием в самые страшные годы блокады. Её именем названа улица в Невском районе и сквер во дворе дома № 20 по набережной Чёрной речки (зимой 1941 года поэт переехала туда на свою вторую квартиру) в Приморском, а во дворе дома 20 по набережной Чёрной речки установлен памятник ей. Также памятники Ольге Берггольц установлены во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на Гороховой, 57-а (там в годы блокады был госпиталь — Ред.) и в Палевском саду Невской стороны (открыт в 105-ю годовщину со дня рождения Берггольц). Мемориальные доски установлены на улице Рубинштейна, 7, где она жила до осени 1940 года. В 1990 году мемориальная доска была установлена на Проспекте Обуховской Обороны, 54, — на здании 117-й трудовой школы, где училась Ольга Берггольц. В конце 2024-го памятный знак из-за стройки Большого Смоленского моста был демонтирован и передан в музей Ольги Берггольц школы № 340. В ноябре 2025 года на этом же здании активистами была установлена другая мемориальная доска. Бронзовый барельеф её памяти установлен и при входе в Дом Радио.