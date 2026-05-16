Минпросвещения усилит контроль за школьными олимпиадами по модели ЕГЭ

Новые меры вводятся по аналогии с системой проведения ЕГЭ. По его словам, в двух субъектах РФ уже запущен пилотный проект. Он предусматривает усиление контроля за обеспечением академической честности на всех этапах проведения соревнований.
В рамках новой системы задания будут печататься непосредственно перед проведением олимпиады, а работы участников — сканироваться прямо в аудиториях, где они выполняются. Кравцов отметил, что министерство продолжает совершенствовать механизмы проведения олимпиадных этапов, повышая прозрачность и качество процедур.
Глава ведомства также подчеркнул высокий уровень конкуренции. По его словам, в олимпиаде по математике до финала доходит один участник из 6348 школьников на этапе отбора. А по русскому языку показатель ещё выше: в финал проходит один из 6525 участников школьного этапа.
