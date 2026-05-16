Минпросвещения усилит контроль за школьными олимпиадами по модели ЕГЭ

Минпросвещения РФ запускает пилотный проект по усилению контроля за проведением всероссийской олимпиады школьников. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Новые меры вводятся по аналогии с системой проведения ЕГЭ. По его словам, в двух субъектах РФ уже запущен пилотный проект. Он предусматривает усиление контроля за обеспечением академической честности на всех этапах проведения соревнований.

В рамках новой системы задания будут печататься непосредственно перед проведением олимпиады, а работы участников — сканироваться прямо в аудиториях, где они выполняются. Кравцов отметил, что министерство продолжает совершенствовать механизмы проведения олимпиадных этапов, повышая прозрачность и качество процедур.

Глава ведомства также подчеркнул высокий уровень конкуренции. По его словам, в олимпиаде по математике до финала доходит один участник из 6348 школьников на этапе отбора. А по русскому языку показатель ещё выше: в финал проходит один из 6525 участников школьного этапа.

Ранее сообщалось, что в московских школах начали вводить новый учебный курс по истории столицы для учеников 5−7-х классов. Учебный материал распределён по классам: в пятом школьники изучают период от древнейших времён до середины XVI века, в шестом — от середины XVI до начала XX века, а в седьмом — новейшую историю Москвы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.