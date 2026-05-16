Сквер или Аллея Памяти — что выбирают волжане? Успей отдать свой голос

Жители города Волжского Волгоградской области выбирают объекты благоустройства, которые изменят свой облик в 2027 году. На сегодняшний день проголосовали 20,8 тысячи волжан. Они сделали свой выбор. Но все еще можно изменить.
По информации регионального комитета ЖКХ, больше всего горожан высказались за благоустройство сквера вдоль улицы. Машиностроителей в границах улицы Энгельса и бульвара Профсоюзов. За этот проект проголосовали 11 350 человек. Проект «Аллея Памяти внутри 9 микрорайона» набрал 2 966 голосов, а благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в границах улицы Королева и поселка Рабочий — всего 6 501 голос.
Однако, учитывая, что в городе, по данным Росстата на 1 января 2025 года, проживает более 313 тысяч человек, ситуация еще может кардинально измениться, если другие волжане выскажутся иначе.
«Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в местах работы волонтеров до 12 июня», — уточняют в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось, что волжане опережают жителей областного центра в голосовании за объекты благоустройства.