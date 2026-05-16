В городе Гусь-Хрустальном запустили стекольные мастер-классы

Мастер-классы по созданию фигурок из стекла запустили в городе Гусь-Хрустальном при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Туристском информационном центре Владимирской области.
Гости могут купить единый билет, который дает возможность посетить знаменитый Музей хрусталя имени Мальцовых, где собраны работы гусевских мастеров. Там же проходят мастер-классы, на которых специалисты рассказывают о тонкостях стекольного ремесла и оказывают, как происходит превращение обычной стеклянной трубки в фигурки гусят, ежиков, лошадок. Продолжительность занятия — 30 минут, купить билеты можно в кассе музея и на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
