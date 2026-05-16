Фестиваль «ТехноСпорт» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 23 мая

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский» в Нижнем Новгороде станет местом проведения фестиваля инновационных и технологических видов спорта «ТехноСпорт». Мероприятие организуют в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» с 18 по 23 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В состязаниях примут участие свыше 600 человек из разных субъектов страны. 18 мая спортсмены поборются за звание победителя в симрейсинге, автомодельном двоеборье, а также в мобильных, ПК и консольных турнирах. На следующий день будет организован LAN-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, а 20 мая — первенство и чемпионат Нижегородской области по гонкам дронов.
С 20 по 23 мая «ТехноСпорт» примет Кубок России по спортивному программированию. Кроме того, 23 мая на площадку фестиваля выйдут участники отборочного этапа Чемпионата России по баскетбольному двоеборью среди мужских команд.
Среди других активностей фестиваля — круглый стол по развитию инновационных и технологических видов спорта.
Уточняется, что попасть на фестиваль все желающие смогут бесплатно. Вход свободный.
