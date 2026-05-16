Фестиваль «ТехноСпорт» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 23 мая

В состязаниях примут участие свыше 600 человек из разных субъектов страны. 18 мая спортсмены поборются за звание победителя в симрейсинге, автомодельном двоеборье, а также в мобильных, ПК и консольных турнирах. На следующий день будет организован LAN-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, а 20 мая — первенство и чемпионат Нижегородской области по гонкам дронов.