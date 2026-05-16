Турецкий певец Яшар Ипек приговорен к трем годам тюрьмы за осуждение Израиля

Турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам лишения свободы после публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет газета Yeni Akit.
Решение по делу вынес 21-й уголовный суд первой инстанции Стамбула. По данным издания, разбирательство началось после жалобы Фонда главного раввина Турции из-за отдельных выражений, которые артист использовал в публикациях о событиях в Газе.
Yeni Akit отмечает, что публикации Ипека касались убийств и атак Израиля в палестинском анклаве. Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу в материале не приводятся.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Израиль в зверствах против мирных жителей Ливана и Палестины. Турецкий лидер также заявлял, что Анкара может пойти на более жесткие шаги. Но только в случае, если этого потребует ситуация на Ближнем Востоке.