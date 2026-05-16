Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпромторге ответили, когда примут ГОСТ на традиционную русскую кухню

Чекушов: принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, к концу 2026 года можно прогнозировать завершение соответствующей работы. Однако, подчеркнул Чекушов, в этом вопросе важно качество, а не скорость результата.

«ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать. Это возможность для продвижения русской кухни как бренда как в России, так и за рубежом», — сказал Чекушов.

Он также напомнил, что для публичного обсуждения проект ГОСТа размещен на портале «Береста».

«Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни», — добавил Роман Чекушов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в России 1 января 2028 года вступит в силу новый межгосударственный стандарт для молочного и сливочного мороженого, а также пломбира. Мороженое будет классифицироваться в зависимости от массовой доли молочного жира.