В Минпромторге ответили, когда примут ГОСТ на традиционную русскую кухню

Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, к концу 2026 года можно прогнозировать завершение соответствующей работы. Однако, подчеркнул Чекушов, в этом вопросе важно качество, а не скорость результата.