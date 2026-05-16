В Минпромторге ответили, когда примут ГОСТ на традиционную русскую кухню

Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, к концу 2026 года можно прогнозировать завершение соответствующей работы. Однако, подчеркнул Чекушов, в этом вопросе важно качество, а не скорость результата.
«ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать. Это возможность для продвижения русской кухни как бренда как в России, так и за рубежом», — сказал Чекушов.
Он также напомнил, что для публичного обсуждения проект ГОСТа размещен на портале «Береста».
«Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится и в ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни», — добавил Роман Чекушов.
