Рособрнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рособрнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ-2026, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно правилам, все бланки ЕГЭ заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Категорически запрещается использовать цветные ручки, карандаш, а также средства для исправления информации вроде корректирующей жидкости или ластика.

В документе подчеркивается, что каждое поле в бланках нужно заполнять, начиная с первой клеточки. Каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов № 1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части.

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению экзаменационной работы, указанным в контрольных измерительных материалах. Кроме того, на бланках ответов не должно быть пометок, содержащих информацию о личности участника ЕГЭ.

Правила запрещают также делать в полях бланков, вне полей или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ.

Уточняется, что оборотные стороны бланков ЕГЭ не заполняются.