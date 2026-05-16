Старинный особняк на шоссе Космонавтов признали объектом, находящимся в неудовлетворительном состоянии

На сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия опубликован приказ об отнесении объекта культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами» к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ подписан в конце апреля. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в департаменте имущественных отношений администрации Перми, здание по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 25, планируется включить в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2026 год. «Учитывая, что здание является объектом культурного наследия, его приватизация будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”. После передачи объекта в частную собственность он будет приведен в нормативное состояние», — уточнили в ведомстве.