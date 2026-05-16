Море в Геленджике проверили на соответствие нормам

В Геленджике провели масштабную проверку качества морской воды в популярных местах отдыха. Согласно результатам лабораторных анализов, состояние акватории признано полностью безопасным, а содержание вредных веществ находится значительно ниже допустимых отметок.
Экологическая рабочая группа при Думе Геленджика совместно со специалистами АО «Южморгеология» организовала забор проб воды в акватории Геленджикской и Голубой бухт. Эксперты проверяли воду на содержание нефтепродуктов в ключевых точках: в районах Центрального пляжа, «Тихой гавани», у «Хижины рыбака», а также в двух зонах Голубой Бухты.
По результатам исследований, проведенных Центральной аналитической лабораторией, никаких отклонений от норм не выявлено. Содержание нефтепродуктов остается на уровне многолетних фоновых значений.
«Безопасность жителей и гостей нашего курорта — это приоритет. Результаты последних исследований подтверждают: море в Геленджике чистое», — отметили в мэрии города.