В Уфе пройдет II Фестиваль игровых индустрий «Хыялдар ваҡыты»

II Фестиваль игровых индустрий «Хыялдар ваҡыты» состоится в Уфе 6−7 июня. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
Фестиваль направлен на поддержку локальных разработчиков компьютерных, настольных и ролевых игр, развитие индустрии в регионе, обмен опытом между авторами проектов, представителями бизнеса, образовательных организаций, креативных студий, профильных сообществ.
«Впервые фестиваль был организован в марте прошлого года и вызвал большой интерес не только у профессионалов отрасли, но и у любителей компьютерных игр. Очень много молодых ребят смогли познакомиться с обратной стороной индустрии, разработкой проектов от формирования идеи до маркетингового сопровождения готового продукта. Это очень мощный стимул развития кадрового потенциала башкирского геймдева и всей ИТ-отрасли в целом», — отметил и. о. министра цифрового развития государственного управления Башкирии Денис Слепов.
В первый день пройдет официальное открытие, игротека, выставка и маркет, мастер-класс «Как начать играть в настольные ролевые игры». Также будет организован показ авторских короткометражных фильмов, состоится панельная дискуссия «Развитие игровой индустрии в Республике Башкортостан».
Второй день посвятят образовательным и профессиональным практикам. Участники смогут посетить мастер-классы «Игры в образовании: инструменты и геймификация», «Создай настольную игру», «Создание персонажа: от идеи до финального образа», круглые столы «Игры в образовательной деятельности» и «Дизайн мерча и работа с брендом», панельную дискуссию «Как открыть свою креативную студию», презентационную сессию проектов для инвесторов. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
