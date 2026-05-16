Дроны для поиска утечки газа будут использовать в Казахстане

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. В QazaqGaz Aimaq будут использовать дроны для поиска утечек газа, сообщил фонд «Самрук-Казына».

Источник: Sputnik.kz

БПЛА оснащен лазерным детектором метана BL-CH4, рассказали в компании.

«Дрон сможет обследовать газопроводы с воздуха: лазер фиксирует наличие метана по поглощению луча, что позволит выявлять утечки без контакта с трубой и точно определять их местоположение даже на расстоянии. Такой подход поможет оперативно контролировать состояние инфраструктуры и повышать надежность газоснабжения», — отметили в фонде.

И это лишь часть работы по цифровизации и развитию газовой инфраструктуры. Также компания внедряет более 1,3 млн смарт-счетчиков газа с дистанционной передачей данных и создает комплексную цифровую систему «под ключ». Проект уже реализуется в южных регионах Казахстана.

«Продолжается и газификация населенных пунктов. Из последних проектов — подключение сел Даулет в Алматинской области и Диевка в Костанайской области. Возможность подключения к природному газу получили 300 и 365 домовладений соответственно», — сообщили в «Самрук-Казына».

