Дроны для поиска утечки газа будут использовать в Казахстане

БПЛА оснащен лазерным детектором метана BL-CH4, рассказали в компании.
«Дрон сможет обследовать газопроводы с воздуха: лазер фиксирует наличие метана по поглощению луча, что позволит выявлять утечки без контакта с трубой и точно определять их местоположение даже на расстоянии. Такой подход поможет оперативно контролировать состояние инфраструктуры и повышать надежность газоснабжения», — отметили в фонде.
И это лишь часть работы по цифровизации и развитию газовой инфраструктуры. Также компания внедряет более 1,3 млн смарт-счетчиков газа с дистанционной передачей данных и создает комплексную цифровую систему «под ключ». Проект уже реализуется в южных регионах Казахстана.
«Продолжается и газификация населенных пунктов. Из последних проектов — подключение сел Даулет в Алматинской области и Диевка в Костанайской области. Возможность подключения к природному газу получили 300 и 365 домовладений соответственно», — сообщили в «Самрук-Казына».