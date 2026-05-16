Предпринимателям Воронежа расскажут о том, как пережить кризис

Семинар на тему «Кризис как фильтр» пройдет 28 мая в центре «Мой бизнес» в Воронеже по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
«Стремительные изменения требуют скорости принятия решений и высокой ответственности. Но бывает так, что неподготовленный человек не способен оперативно сориентироваться в происходящем. Это создает ситуацию тупика и психологической дисгармонии, нарушает стабильность и равновесие. Личность встречается с ощущением безысходности, страха будущего и неизвестности», — говорится в сообщении.
Эксперт расскажет слушателям о том, как пережить кризис и использовать его себе на благо. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.