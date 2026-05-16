На Дону за три года стало на 9 тыс. больше многодетных семей

За последние три года в Ростовской области количество многодетных семей увеличилось почти на 9 тыс. Об этом проинформировал глава донского региона Юрий Слюсарь.
По его словам, власти региона помогают им с жильём, предоставляют микроавтобусы. Всего в регионе почти 200 тыс. семей с детьми, 54 тыс. из них — многодетные. В Ростовской области высокого звания «Мать-героиня» удостоены Лия Безкоровайная, Надежда Осяк, Любовь Короченцева и Евгения Носова.
Кроме того, 28 семей региона награждены орденами и медалями «Родительская слава», а 850 многодетных матерей получили почётные дипломы и денежные выплаты за заслуги в воспитании детей. В 2025 году 73 семьи отмечены наградами за долгий и крепкий брак.
Для поддержки молодых мам в области реализуются такие меры: «социальная няня», единовременные выплаты студенткам очных отделений, собирающимся стать мамами. Также в четырёх вузах открыты комнаты матери и ребёнка.