Суд в Хабаровском крае запретил должнику покидать Россию

В Хабаровском крае суд временно ограничил выезд за пределы России местному жителю из-за непогашенной налоговой задолженности.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, Ульчский районный суд рассмотрел иск Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю к физическому лицу, являющемуся должником по исполнительному производству.
Налоговая служба указала, что мужчина состоит на учёте в ведомстве, однако задолженность до сих пор не погашена. Сам ответчик свою позицию по иску в суде не выразил.
Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что временное ограничение на выезд является соразмерной мерой до исполнения обязательств по исполнительному производству.
В итоге требования налоговой службы были удовлетворены. Решение суда уже вступило в законную силу.