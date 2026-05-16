В Екатеринбурге за несколько часов оштрафовали 38 самокатчиков

В Екатеринбурге устроили облаву на самокатчиков — нарушителей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге провели рейд, чтобы поймать нарушителей на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

На них составили протоколы по части 1 статьи 1229 КоАП РФ «Управление СИМ по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте».

В общей сложности пресекли 52 нарушения на дорогах уральской столицы. Из них оштрафованы 38 человек, использовавших средства индивидуальной мобильности.

Десять пешеходов привлекли к ответственности за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходе.