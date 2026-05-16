В селе Верхнеберезово Белгородской области открыли новую детскую площадку

Зона отдыха расположена на улице Зеленой и спроектирована с учетом потребностей детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков. Там уже установлены горка с безопасными скатами, качели с несколькими сиденьями, песочница с бортами, карусель для активного времяпрепровождения, а также скамейка и вместительная урна. Для минимизации рисков при падениях на пространстве уложили травмобезопасное резиновое покрытие.