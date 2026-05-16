В селе Верхнеберезово Белгородской области открыли новую детскую площадку

Новая детская площадка появилась в селе Верхнеберезово в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шебекинского городского округа.
Зона отдыха расположена на улице Зеленой и спроектирована с учетом потребностей детей разных возрастов — от самых маленьких до подростков. Там уже установлены горка с безопасными скатами, качели с несколькими сиденьями, песочница с бортами, карусель для активного времяпрепровождения, а также скамейка и вместительная урна. Для минимизации рисков при падениях на пространстве уложили травмобезопасное резиновое покрытие.
В этом году на территории Шебекинского округа по нацпроекту планируется оборудовать еще шесть аналогичных площадок в селах Булановка, Бершаково, Сурково, а также в поселке Маслова Пристань.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.