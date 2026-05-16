За сутки донские спасатели потушили пять техногенных пожаров

За сутки 15 мая пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали пять техногенных пожаров и пять дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате спасательных операций один человек спасён, один погиб. К ликвидации последствий привлекались 52 сотрудника и 13 единиц спецтехники.
В ведомстве напомнили, что в течение суток в отдельных районах области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20−25 м/с. Спасатели рекомендуют при планировании дальних поездок учитывать актуальный прогноз погоды и соблюдать меры предосторожности.
