Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй класс пожароопасности установился в лесах Нижнего Новгорода

Специалисты просят соблюдать правила безопасности.

Источник: Живем в Нижнем

В лесах Нижнего Новгорода установился второй класс пожароопасности. Об этом сообщили в мэрии.

Для предупреждения лесных пожаров специалисты городского управления ГОЧС проводили сходы и беседы, а также раздавали информационные материалы.

Среди основных причин природных пожаров в нижегородском лесничестве выделяют оставленные на траве и рядом с деревьями непотушенные сигареты, горящие спички, стеклянные бутылки. Прямую угрозу для зеленых насаждений, животных и птиц представляют костры.

Нижегородцев настоятельно просят соблюдать правила безопасности в лесу. Запрещается бросать спички, окурки, тряпки, а также разводить огонь. Также нельзя выжигать сухую траву и поджигать камыш.

Ранее мы писали, что жара до +31 градуса ожидается в Нижнем Новгороде с 18 по 24 мая.