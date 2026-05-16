Второй класс пожароопасности установился в лесах Нижнего Новгорода

В лесах Нижнего Новгорода установился второй класс пожароопасности. Об этом сообщили в мэрии.
Для предупреждения лесных пожаров специалисты городского управления ГОЧС проводили сходы и беседы, а также раздавали информационные материалы.
Среди основных причин природных пожаров в нижегородском лесничестве выделяют оставленные на траве и рядом с деревьями непотушенные сигареты, горящие спички, стеклянные бутылки. Прямую угрозу для зеленых насаждений, животных и птиц представляют костры.
Нижегородцев настоятельно просят соблюдать правила безопасности в лесу. Запрещается бросать спички, окурки, тряпки, а также разводить огонь. Также нельзя выжигать сухую траву и поджигать камыш.
