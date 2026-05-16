В Татарстане потребление чистого спирта выросло до 9,14 литра на человека

Средний житель Татарстана потребляет 9,14 литра чистого спирта, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы по итогам апреля 2026 года.
По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель увеличился на 3,87%. Тогда он составлял 8,8 литра. С начала текущего года потребление алкоголя в республике выросло на 3,1%. В январе 2026 года среднедушевой показатель составлял 8,87 литра.
Меньше всего алкоголя употребляют жители Чечни (0,02 литра на человека), Ингушетии (0,63 литра) и Дагестана (0,9 литра). Самые высокие показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе (18,2 литра), Еврейской автономной области (14,76 литра) и на Чукотке (14,17 литра). В среднем по России показатель составляет 7,72 литра на человека.
Напомним, в Татарстане число отравлений алкоголем снизилось в 1,2 раза. Большая часть пострадавших — мужчины.