Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курортном районе Петербурга с начала года провели 78 событий для молодежи

В числе мероприятий — лекции о здоровом образе жизни, занятие по ораторскому искусству и волонтерские акции.

Более 1400 молодых людей стали участниками 78 мероприятий, которые провели для них в Курортном районе Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года, сообщили в районной администрации. Организация досуга для подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Работа велась на базе трех подростково-молодежных центров: «Восход» в Сестрорецке, «Снайпер» в Зеленогорске и «Молодость» в поселке Песочном. Так, по направлению «здоровый образ жизни» проведено 29 мероприятий. Основной упор делался на профилактические беседы о вреде алкоголя, наркотиков и курения среди подростков.

Для развития творческого потенциала молодежи организовано 10 событий. Среди них — онлайн-фотоконкурс «Рождественская сказка» и мастер-класс по ораторскому искусству «Действенное слово». Волонтерские объединения и активисты Движения первых провели 10 добровольческих акций, к которым присоединились 242 человека. Молодые люди участвовали в акции «Свеча памяти», собирали «Крышечки добра», а также готовили письма и открытки для участников специальной военной операции.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.