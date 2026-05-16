В Курортном районе Петербурга с начала года провели 78 событий для молодежи

Более 1400 молодых людей стали участниками 78 мероприятий, которые провели для них в Курортном районе Санкт-Петербурга в первом квартале 2026 года, сообщили в районной администрации. Организация досуга для подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Работа велась на базе трех подростково-молодежных центров: «Восход» в Сестрорецке, «Снайпер» в Зеленогорске и «Молодость» в поселке Песочном. Так, по направлению «здоровый образ жизни» проведено 29 мероприятий. Основной упор делался на профилактические беседы о вреде алкоголя, наркотиков и курения среди подростков.
Для развития творческого потенциала молодежи организовано 10 событий. Среди них — онлайн-фотоконкурс «Рождественская сказка» и мастер-класс по ораторскому искусству «Действенное слово». Волонтерские объединения и активисты Движения первых провели 10 добровольческих акций, к которым присоединились 242 человека. Молодые люди участвовали в акции «Свеча памяти», собирали «Крышечки добра», а также готовили письма и открытки для участников специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.