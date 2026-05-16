Где можно набрать воду 16 мая в отключенных районах Волгограда?

В Волгограде продолжается ремонт водоочистных сооружений и сетей водоснабжения. Воду в три района, которые отключены от водоснабжения, подвозят автоцистерны. В субботу, 16 мая, точки будут расположены по следующим адресам:
Тракторозаводский район.
С 11:00 до 12:00 — Батова, 6; Менжинского, 26; Шурухина, 3.
С 12:00 до 13:00 — Быкова, 4а; Дзержинского, 37; Набережная Волжской флотилии, 15−17; Николая Отрады, 1а; Ногина, 44.
С 13:00 до 14:00 — Николая Отрады, 24а; Ополченская 40а; Шурухина, 20.
С 14:00 до 15:00 — Атласова, 6; Николая Отрады, 4а; Ополченская, 40; Тарифная, 3−9; Тракторостроителей, 13.
С 15:00 до 16:00 — Кропоткина, 1а; Николая Отрады, 6; Очаковская, 12; Салтыкова Щедрина, 26.
С 16:00 до 17:00 — Ленина, 201−203 и 225−227; Льговская, 12.
С 17:00 до 18:00 — Атласова, 6; Николая Отрады, 40; Ополченская, 40; Тракторостроителей, 13;
С 18:00 до 19:00 — 95-й Гвардейской, 2−4; Богомольца, 6−8; Жолудева, 20а.
С 19:00 до 20:00 — Богомольца, 11; Дегтярева, 1 и 31−33; Могилевича, 7; Мясникова, 10.
С 20:00 до 21:00 — Брасовская, 18; Гороховцев, 2; Дзержинского, 22; Луговского, 1; Менжинского, 11а.
Краснооктябрьский район.
С 11:00 до 12:00 — Базарова, 6−10; Богунская, 30; Зорге, 49; Металлургов, 30; Хользунова, 36/4.
С 12:00 до 13:00 — Еременко, 21−23 и 44; Кузнецова, 18; Новоремесленная, 13.
С 13:00 до 14:00 — Еременко, 54; Ленина, 97; Репина, 15−17; Таращанцев, 22.
С 14:00 до 15:00 — Ленина, 113; Ломоносова, 77; Репина, 66−68.
С 15:00 до 16:00 — Гончарова, 4; Еременко, 53−55 и 74−76; Таращанцев, 27.
С 16:00 до 17:00 — Богунская, 7; Поддубного, 10; Титова, 12 и 52; Хользунова, 18/3.
С 17:00 до 18:00 — Еременко, 122; Ленина, 131; Таращанцев, 64; Триумфальная, 24−26; Штеменко, 7.
С 18:00 до 19:00 — Депутатская, 13−15; Еременко, 92; Ленина, 143; Металлургов, 3; Хользунова, 118.
С 19:00 до 20:00 — Вершинина, 24; Депутатская, 1; Коммунаров, 1; Кузнецова, 21; Хользунова, 38.
С 20:00 до 21:00 — 39-й Гвардейской, 30; Геленджикская, 4; Еременко, 100; Чистоозерная, 1; Штеменко, 46.
Дзержинский район.
С 11:00 до 12:00 — 8-й Воздушной армии, 56; 30-летия Победы, 16; Ангарская, 13; Жукова, 151; Землячки, 74; Карла Либхнехта, 13; Полоненко, 10.
С 12:00 до 13:00 — 30-летия Победы, 88; Ангарская, 13; Батумская, 1; Землячки, 74; Качинцев, 124; Карла Либхнехта, 13; Рыбалко, 14а.
С 13:00 до 14:00 — Ангарская, 13; Жукова, 83; Землячки, 74; Новорядская, 56; Хорошева, 10.
С 14:00 до 15:00 — Ангарская, 13; Жукова, 834 Землячки, 74 и 76; Римского-Корсакова, 4.
С 15:00 до 16:00 — 30-летия Победы, 31; Ангарская, 13; Жукова, 5; Землячки, 74; Расула Гамзатова, 11.
С 16:00 до 17:00 — Ангарская, 13; Землячки, 74 и 78; Качинцев, 104б; Карла Либхнехта, 13; Симонова, 18; Чапаева, 74.
С 17:00 до 18:00 — Ангарская, 13; Землячки, 74 и 76; Качинцев, 66; Карла Либхнехта, 13; Новодвинская, 46−48.
С 18:00 до 19:00 — Ангарская, 13; Аэропорт, 7; Двинская, 58; Землячки, 74; Карла Либхнехта, 13; Космонавтов, 33а; Московская, 7б.
С 19:00 до 20:00 — 8-й Воздушной армии, 33; 30-летия Победы, 17б; Ангарская, 13; Витимская, 2; Гумрак, улица Ленина, 26а; Жукова, 83; Землячки, 74.
С 20:00 до 21:00 — Ангарская, 13; 30-летия Победы, 74; Жукова, 112; Жукова, 83; Землячки, 74; Новорядская, 118; Твардовского, 9.