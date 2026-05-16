В Хабаровске в «Берёзовой роще» прошёл масштабный субботник

В Хабаровске в сквере «Берёзовая роща» в микрорайоне Красная Речка прошёл субботник с участием мэра города Сергея Кравчука. К уборке присоединились местные жители, а также ученики школ № 83 и № 67, сообщает пресс-служба администрации города.
Сквер был благоустроен в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Здесь оборудовали спортивные и детские площадки, установили лавочки, сцену и систему видеонаблюдения. Сегодня пространство остаётся одним из популярных мест отдыха для жителей района.
Во время субботника участники очистили дорожки, привели в порядок зелёные зоны, покрасили скамейки и сценическую площадку, а также занялись озеленением территории.
Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сквер продолжает развиваться и дополняться новыми элементами благоустройства. По его словам, в этом году здесь появились новые антивандальные лавочки местного производства, а также спортивные тренажёры, часть которых уже установлена, а часть появится в ближайшее время. Также планируется обустройство специальной площадки с покрытием из асфальтовой крошки.
Кравчук поблагодарил жителей за участие в наведении порядка и подчеркнул, что подобные пространства создаются для комфортного отдыха и занятий спортом в разных районах города.
Всего в этот день на уборку Хабаровска вышли более 27 тысяч человек. Приведены в порядок десятки общественных территорий, очищены газоны и дороги, ликвидированы несанкционированные свалки, вывезены кубометры мусора, а также приведены в порядок фасады и опоры освещения.