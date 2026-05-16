Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения обсудили на съезде врачей в Прикамье

Зампредседателя правительства Пермского края Сергей Никифоров отметил, что сегодня перед системой здравоохранения региона стоят задачи не только по сохранению доступности и качества медицинской помощи, но и по активному внедрению современных методик и технологий. Он рассказал, что в прошлом году 1,7 млн жителей региона прошли диспансеризацию и профосмотры. В этом году стоит задача сохранить объемы профилактических осмотров. Сергей Никифоров рассказал, что медучреждения Пермского края постоянно оснащаются современным оборудованием и медицинское сообщество должно оперативно осваивать методы работы с ним, развивать новые компетенции. Также особое внимание следует уделять цифровизации отрасли, внедрению сервисов с использованием ИИ, развитию телемедицины и электронных медицинских сервисов, отметил вице-премьер.