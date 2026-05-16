Видеооткрытка в честь «Ночи музеев» загорится на нижегородской телебашне 16 мая

Телебашня Нижнего Новгорода включит тематическую подсветку в честь ежегодной акции «Ночь музеев» (0+). Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.
Иллюминация будет работать 16 мая с 20:30 до 21:30. Нижегородцы и гости города увидят фирменные цвета акции — тёмно-фиолетовый и ярко-оранжевый. Световые композиции дополнит бегущая строка с логотипом «Ночи музеев» и датой ее проведения.
Напомним, работу общественного транспорта продлят в «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде. Автобусы будут курсировать до 00:00.
