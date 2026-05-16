Десять поездов "Таврия" задерживаются в пути

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Десять пассажирских поездов «Таврия» в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России задерживаются из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».
«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда “Таврия”, — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Так, по состоянию на 9.00 в направлении Крыма задерживаются пять составов: № 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 15 мая; № 092 Москва — Севастополь, отправлением 14 мая; № 173 Москва — Евпатория, отправлением 14 мая; № 028 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая; № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 14 мая.
Из Крыма, согласно сообщению, с задержкой следуют также пять поездов: № 078 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая; № 174 Евпатория — Москва, отправлением 15 мая; № 092 Севастополь — Москва, отправлением 15 мая; № 098 Симферополь — Москва и № 142 Симферополь-Пермь, отправлением 16 мая.
«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — добавил перевозчик.