Придел в честь святых Бориса и Глеба освятили в храме в центре Балахны

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил придел в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре Балахны. Об этом рассказал глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Нижегородской области Андрей Дранишников в своем MAX-канале.
Церковь воссоздана по образцу храма XVIII века. Рассчитана на 200 человек. Вчера там состоялась первая Божественная литургия.
Напомним, летом 2024 года митрополит Георгий совершил чин закладки камня. В феврале прошлого года были освящены кресты и купола храма.
В 1722 году был построен храм в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Он был разрушен в годы советской власти. На этом месте долгое время располагался кинотеатр. Впоследствии пустующее здание кинотеатра было снесено.