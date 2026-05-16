Придел в честь святых Бориса и Глеба освятили в храме в центре Балахны

Церковь воссоздана по образцу храма XVIII века.

Источник: Время

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил придел в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре Балахны. Об этом рассказал глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Нижегородской области Андрей Дранишников в своем MAX-канале.

Церковь воссоздана по образцу храма XVIII века. Рассчитана на 200 человек. Вчера там состоялась первая Божественная литургия.

Напомним, летом 2024 года митрополит Георгий совершил чин закладки камня. В феврале прошлого года были освящены кресты и купола храма.

Справка.

В 1722 году был построен храм в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба. Он был разрушен в годы советской власти. На этом месте долгое время располагался кинотеатр. Впоследствии пустующее здание кинотеатра было снесено.