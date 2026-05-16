Генеральная репетиция проведения ГИА прошла в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Так, мероприятия прошли в 91 пункте проведения экзаменов по Нижегородской области. Как пояснили в региональном Минобре, для тренировки были выбраны сразу три предмета: обществознание, информатика и иностранные языки (устная часть).
«Участие в тренировочных мероприятиях является крайне важным и необходимым элементом подготовки: оно формирует у обучающихся умение мобилизоваться, психологически настраиваться на достижение результата и уверенно проходить все этапы экзаменационной процедуры. Только посредством такой системной подготовки возможно обеспечить высокий уровень готовности к ЕГЭ и максимально раскрыть потенциал каждого участника», — отметил глава ведомства Михаил Пучков.
Цель мероприятия — отработка полного организационно-технологического цикла проведения ЕГЭ. В тренировке были задействованы технические специалисты, организаторы в пунктах проведения экзаменов, члены Государственной экзаменационной комиссии и руководители ППЭ.
Участники и работники пунктов отработали все этапы: от печати бланков до шифрования работ, проверки развернутых и устных ответов членами предметных комиссий и финального подсчета баллов.
Отметим, что нижегородские выпускники не в первый раз в течение текущего учебного года проходят подобные тренировочные мероприятия.
Были отработаны следующие процессы: передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; автоматизированное распределение выпускников по аудиториям; печать и сканирование материалов непосредственно в аудиториях; работа с личным кабинетом ППЭ в защищенной сети передачи данных ГИА.
27 мая все участники получат свои результаты, включая первичный и тестовый баллы.
Напомним, более 12,5 тысячи нижегородских 11-классников планируют сдавать ЕГЭ в этом году.