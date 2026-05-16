Адвокат разъяснил, могут ли в Беларуси уволить из-за частых больничных

Стало известно, могут ли в Беларуси уволить с работы из-за частных больничных, рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
По словам адвоката Руслана Петроченко, уволить с работы в Беларуси могут только на законодательно предусмотренных основаниях. И среди таких оснований нет частых больничных или чего-то подобного.
Основанием для увольнения только может стать случай, когда работник не является на работу более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью.
— В таком случае наниматель может прекратить трудовой договор с работником, — указал юрист.
В других ситуациях при частых больничных уволить с работы не могут.
При этом под неявкой на работу свыше четырех месяцев не имеется ввиду отпуск по беременности и родам. Кроме того, для работников, которые утратили трудоспособность из-за трудового увечья или профзаболевания, место работы сохраняют до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.