Пучков: система СПО играет определяющую роль в формировании кадрового резерва страны

В регионе функционируют 73 организации среднего профессионального образования.

Источник: Время

73 организации среднего профессионального образования (СПО), где обучается около 70 тысяч студентов, функционируют на сегодняшний день в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

«Сегодня система СПО играет определяющую роль в формировании кадрового резерва страны, от которого напрямую зависит развитие российской промышленности и социальной сферы. В Нижегородской области эта система ориентирована на восполнение кадровых потребностей региональной экономики», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству кластеров, реализуемых в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Данная инициатива направлена на модернизацию системы среднего профобразования и создание максимально практико-ориентированной модели подготовки будущих специалистов.

«В этом году планируется открыть три новых кластера. Таким образом, в регионе будет насчитываться 19 образовательно-производственных центра. География их расположения — обширна: Шахунья, Арзамас, Нижний Новгород и Дзержинск. С каждым кластером работают от одного до десяти предприятий-партнеров», — отметил Михаил Пучков.

Ключевым элементом программы является тесное партнерство между колледжами, техникумами и ведущими работодателями региона. Такой подход позволяет выстраивать образовательный процесс не в отрыве от рынка труда, а в прямой связке с его реальными потребностями.

Данная программа открывает уникальные возможности и дает существенные преимущества:

Целевое обучение. Учащиеся заключают целевые соглашения с предприятиями-партнерами. Это гарантирует им трудоустройство по окончании обучения и обеспечивает уверенность в профессиональном будущем. Финансовая поддержка. В рамках таких соглашений студенты получают дополнительные стимулирующие выплаты и стипендии от будущих работодателей. Оплачиваемая практика. Программа предусматривает прохождение производственной практики на базе предприятий, которая является оплачиваемой.

Как пояснил Михаил Пучков, это позволяет студентам не только получать ценные навыки, но и зарабатывать уже во время учебы.

«Образовательные программы в кластерах “Профессионалитета” разрабатываются и согласовываются непосредственно с представителями компаний-работодателей. Это обеспечивает подготовку кадров, обладающих именно теми компетенциями и знаниями, которые востребованы на производстве здесь и сейчас. Такой механизм делает систему образования гибкой и максимально эффективной для экономики региона», — заключил он.