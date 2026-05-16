В Хабаровском крае учитель подал в суд из-за зарплаты и выиграл

Прокуратура помогла педагогу добиться выплаты за дополнительную работу.

В Ванинском районе Хабаровского края суд частично удовлетворил иск прокурора в интересах местного учителя, который пожаловался на недоплату заработной платы.

Проверка показала, что при начислении выплат за дополнительную работу педагог не получил часть положенных денег. Изначально речь шла о задолженности за 2023−2025 годы на сумму более полумиллиона рублей. Позже исковые требования уточнили: за период с февраля по декабрь 2025 года прокурор просил взыскать более 90 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда.

Во время судебного разбирательства представители школы и других ответчиков не отрицали сам факт нарушений, однако были не согласны с размером заявленной суммы.

Изучив материалы дела и нормы трудового законодательства, Ванинский районный суд постановил взыскать со школы № 4 задолженность по зарплате в размере 10 377 рублей 77 копеек, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Кроме того, со школы взыскали государственную пошлину в местный бюджет. В части требований к управлению образования и централизованной бухгалтерии суд отказал.

Решение уже вступило в законную силу.