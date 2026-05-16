Еще двое воронежских бойцов вернулись из украинского плена

Всего 15 мая освободили пятерых жителей Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

В ходе двустороннего обмена военнослужащими, который прошел 15 мая, с подконтрольной киевскому режиму территории домой вернулись еще двое воронежских бойцов. Об этом 16 мая сообщил губернатор Александр Гусев.

— Из украинского плена вернулись еще двое наших земляков — один из Павловского, другой из Терновского района. Добрые вести пришли из аппарата уполномоченного по правам человека, — отметил глава региона.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что во время обмена 15 мая освободили троих жителей Воронежа.