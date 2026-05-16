Больница в Калуге получит новое оборудование для реабилитации

Калужская областная клиническая больница в течение года получит новое оборудование при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Калужской области.
В отделение медицинской реабилитации поступят 12 единиц техники, среди которой система электростимуляции для улучшения ходьбы, тренажеры для разработки тазобедренных, коленных, локтевых суставов, тренажеры для пассивной разработки плеча, кистей рук и лучезапястного сустава. Новое оборудование позволит существенно повысить качество и эффективность реабилитационных мероприятий, сократить сроки восстановления пациентов и вернуть им возможность вести полноценную и активную жизнь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.