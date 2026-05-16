В Брянской области отремонтируют участок дороги Сельцо — Новониколаевка

Протяженность отрезка превышает 6 километров.

Участок дороги Сельцо — Новониколаевка протяженностью 6,5 км в Брянской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Специалисты обновят водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге, уложат новый асфальт и укрепят обочины. Также на отрезке отремонтируют остановочные и посадочные площадки, демонтируют старую автобусную остановку и установят новый автопавильон. На завершающем этапе планируется смонтировать новые дорожные знаки и нанести разметку со световозвращающими элементами.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, трассу не будут перекрывать полностью. Работы проведут поэтапно — на одной половине проезжей части, при этом движение транспорта будет организовано по другой половине.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.