В Рязани семьи погибших от атаки ВСУ получат по 1,5 миллиона рублей

Малков: семьи погибших от атаки ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Павел Малков.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших, от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество», — написал глава региона на платформе «Макс».

Малков добавил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы.

В пятницу губернатор Рязанской области сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

