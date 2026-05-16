В Казахстане стартовали испытания лекарства от аллергии на пыльцу полыни

По данным специалистов, аллергия на пыльцу полыни является одной из самых частых сезонных аллергий в Казахстане. Особенно остро она проявляется летом и осенью, когда люди сталкиваются с насморком, чиханием, слезотечением и затрудненным дыханием.
«Новый препарат разработан казахстанскими учёными на основе современного рекомбинантного аллергена. Производство осуществляется на отечественном предприятии OtarBioPharm по международным стандартам GMP. Одним из главных преимуществ разработки является короткий курс лечения. Если традиционная аллерген-специфическая терапия может занимать длительное время, то новый препарат предполагает всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом», — отметили в ведомстве.
Первая фаза испытаний препарата с участием добровольцев завершилась.
«По информации исследователей, серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, а предварительные результаты показали снижение чувствительности к аллергену», — подчеркнули в Минздраве.
24 апреля Минздрав выдал официальное разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний.
«Исследование проходит на базе Медцентр-Рахат. В нем примут участие 138 пациентов с подтвержденной аллергией на пыльцу полыни. Проект стал еще одним шагом в развитии отечественной науки и биофармацевтики, а также в создании собственных инновационных препаратов в Казахстане», — сообщили в министерстве здравоохранения.