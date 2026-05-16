Команда из Нижегородской области вошла в десятку лучших на финале турнира Знание. Игра

В Москве, в Национальном центре «Россия», состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира Знание. Игра (12+) — одного из ключевых просветительских проектов Российского общества «Знание», сообщают организаторы.
За победу в нем боролись 355 эрудитов из 71 команды, в том числе из республики Абхазия. Команда «Ни. Грек», представляющая лицей № 165 имени 65-летия «Газ» города Нижний Новгород, вошла в число призеров турнира по итогам финальной игры. Она и девять других коллективов получили подарки от партнеров, включая поездки по России. Турнир реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Финальная игра оказалась настоящим интеллектуальным марафоном, который длился свыше двух часов: в восьми раундах ребята справились более чем с 40 вопросами, каждый шестой из которых — в формате «Что? Где? Когда?». Они отвечали на вызовы из науки и технологий, литературы и искусства, политики и экономики; доказывали, что знают об истории России, ее народах и их обычаях; вспоминали великих соотечественников — от физиолога Павлова до полководца Суворова.
«Финал турнира Знание. Игра — это всегда большое событие. Сегодня в Национальном центре “Россия” собрались 355 лучших юных эрудитов, ставших лучшими среди 90 тысяч школьников и студентов колледжей. Конкурс на одно место составил 253 человека — это серьезная конкуренция! Турнир объединил команды из крупных городов и из совсем небольших населенных пунктов, но за плечами каждой — долгий путь, на котором вы получили знания и научились работать в команде, отстаивать свою позицию и иметь смелость уступить, когда прав другой. Я желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и сохранять свое любопытство. Помните: проигравших в этом зале нет. Есть только те, кто стал умнее и крепче духом, кто обрел друзей и наставников, кто получил максимум от честной интеллектуальной борьбы. От всей души поздравляю вас!» — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
По итогам борьбы были определены абсолютный победитель турнира и девять призеров. Награды им вручил статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.
Команда «Ни. Грек» из Нижегородской области набрала одинаковое количество баллов с командой «Плюс Минус» (Оренбургский колледж экономики и информатики, Оренбургская область), разделив четвертое и пятое места. Для участников это не первый очный финал в Москве. Будучи давно сформированным коллективом, ребята посещали многие интеллектуальные состязания, в том числе финал турнира Знание. Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» в 2025 году. Размышляя о том, что они бы сказали себе в начале своего пути в интеллектуальных играх, юные эрудиты отвечают: «Дерзай, делай все, что в твоих силах, не останавливайся и не отказывайся от того, что ты хочешь».
Наставник команды, Михаил Кулемин, подчеркивает, что в лицее сформировано полноценное движение интеллектуальных игр: здесь есть отдельный клуб, через который за десять лет прошло большое количество поколений. Сегодня команды успешно выступают на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. Все это — часть целенаправленной работы с талантами, которая ведется в лицее № 165 и Нижегородской области в целом.
«Ребята из команды “Ни. Грек” — олимпиадники по самым разным предметам: это и математика, и информатика, и обществознание, и история. Они очень разноплановые, и именно это качество необходимо для победы в интеллектуальных соревнованиях», — считает он.
На 2026 год у команды амбициозные планы: в июне они вновь приедут в Москву, в этот раз на финал турнира Знание. Игра по спортивному «Что? Где? Когда?». В дальнейшем они не планируют останавливаться и надеются, что в следующем году им удастся стать победителем одного из самых масштабных интеллектуальных состязаний страны.
Абсолютным победителем турнира стала команда «Наследники Канта» (средняя школа г. Багратионовска, гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина, Калининградская область). В число призеров турнира также вошли: команда «Немо» (средняя школа № 144, Красноярский край), команда «Кот в ящике» (Политехнический лицей-интернат, республика Марий Эл), команда «Паллада» (средняя общеобразовательная школа № 79 г. Пензы, Пензенская область), команда «Русский мир» (центр образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М. П. Девятаева, республика Мордовия), команда «Кстати, да!» (Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1, Ленинградская область), команда «Горыныч» (средняя школа № 129 Советского района Волгограда, Волгоградская область), команда «Кубаноиды» (средняя школа № 1 им. В. Н. Березуцкого п. Мостовского, Краснодарский край).
Победители и призеры получили подарки от партнеров турнира: поездки по России от АНО «Больше, чем путешествие» и сертификаты на обучение от образовательного холдинга Skillbox — ИИ-уроки по английскому языку и курсы по другим полезным навыкам.
Среди участников события в Москве — как финалисты прошлых лет, так и новички, для кого визит в столицу стал первым большим путешествием и даже исполнением мечты. За плечами каждой команды — долгий путь, в том числе региональные онлайн-финалы в апреле 2026 года и индивидуальные отборочные игры, в которых приняли участие 90 тысяч школьников и студентов колледжей со всей России. Всего за сезон участники проекта ответили на 1020 вопросов, а суммарное время их размышлений составило 765 минут.
За это время участники приобрели большое количество знаний из самых разных областей, в том числе и о собственной стране. Для многих турнир стал толчком к более глубокому изучению космонавтики и астрономии, культуры местных народов, географии родной страны и региона, подвига многонационального народа во время Великой отечественной войны. Однако участие в масштабном событии позволило развить не только эрудицию, но и характер. Финалисты признаются: турнир научил их слышать других, позволил стать увереннее в себе и открыл новые горизонты в общении как со сверстниками, так и со старшими.
Успехи ребят на турнире во многом стали возможны благодаря педагогам-координаторам, которые привлекли к проекту сотни юных интеллектуалов. Многие из них сами давно в интеллектуальном движении — и как организаторы, и как непосредственные участники викторин. Среди лучших организаторов по количеству привлеченных участников в этом сезоне — Альфия Дюсьмекеева из Магнитогорского технологического колледжа (237 участников) и Алия Ибрагимова из Электростальского колледжа Московской области (167 участников). Их достижения отмечены наградами Российского общества «Знание».
Турнир Знание. Игра входит в перечень мероприятий Минпросвещения России, ежегодно рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы. Помимо направления викторин, в сезоне 2025−2026 годов продолжается турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания “Игра-ТВ”». К участию в нем приглашаются команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты СПО (14−18 лет) и студенты вузов и работающая молодежь (18−25 лет).