Команда из Нижегородской области вошла в десятку лучших на финале турнира Знание. Игра

«Финал турнира Знание. Игра — это всегда большое событие. Сегодня в Национальном центре “Россия” собрались 355 лучших юных эрудитов, ставших лучшими среди 90 тысяч школьников и студентов колледжей. Конкурс на одно место составил 253 человека — это серьезная конкуренция! Турнир объединил команды из крупных городов и из совсем небольших населенных пунктов, но за плечами каждой — долгий путь, на котором вы получили знания и научились работать в команде, отстаивать свою позицию и иметь смелость уступить, когда прав другой. Я желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и сохранять свое любопытство. Помните: проигравших в этом зале нет. Есть только те, кто стал умнее и крепче духом, кто обрел друзей и наставников, кто получил максимум от честной интеллектуальной борьбы. От всей души поздравляю вас!» — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.