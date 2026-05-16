В крае отремонтируют спортивную школу, где занималась олимпийская чемпионка Ольга Медведцева

Около 200 миллионов рублей было выделено в этом году на ремонт стадионов и спортивных школ. Так, в Назаровской школе олимпийского резерва отремонтируют крышу лыжной базы, а в Зеленогорске — Дворец спорта «Нептун». Обновят стадион «Урожай» в поселке Нижний Ингаш, спортзал в селе Холмогорское Шарыповского округа, физкультурно-спортивный центр «Саяны» в селе Ермаковское. Капитальный ремонт запланирован в спортивной школе Мотыгино, школе спортивного резерва имени В. А. Шевчука в Красноярске, а также в знаменитой спортшколе имени Г. А. Эллера города Бородино, воспитанники которой не раз становились победителями соревнований по биатлону, а одна из них — Ольга Медведцева, стала двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Всего изменения коснутся 27 спортивных объектов. Обновят фасады, установят современные системы безопасности. Также на территории восьми муниципальных учреждений будут обустроены физкультурно-оздоровительные площадки, футбольные и хоккейные поля.