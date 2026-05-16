Дельфина-белобочку по кличке Призрак перевезли из Тамани в Анапу

В Анапе спасают найденного в Темрюкском районе дельфина.

Источник: Волонтерский центр «Дельфины»

Дельфина-белобочку по кличке Призрак перевезли из Тамани в Анапу, сообщает пресс-служба волонтерского центра «Дельфины».

Выбросившуюся на берег белобочку обнаружили в поселке Веселовка Темрюкского района. Дельфина назвали Призрак и решили перевезти в Анапу, где море более спокойно.

Спецоперация по транспортировке животного прошла без происшествий, дельфин чувствовал себя удовлетворительно.

«Это была по-настоящему сложная операция, в которой объединилось огромное количество людей, организаций, волонтеров и просто неравнодушных сердец», — отметили в центре.

Напомним, в Большом Утрише погибла выбросившаяся на камни азовка по кличке Сашенька. Состояние дельфина при обнаружении оказалось крайне тяжелым — был выражен болевой синдром (судороги), имелись проблемы с ЖКТ, ориентацией в пространстве и координация движения, небольшие раны, в том числе застарелые. Вероятнее всего, у дельфина было системное заболевание.