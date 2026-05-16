Из украинского плена вернулись ещё двое жителей Воронежской области

Напомним, обмен пленными проводился по формуле «205 на 205». Освобождённые российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем освобождённых доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.