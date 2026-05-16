Из украинского плена вернулись ещё двое жителей Воронежской области

Обмен прошёл по формуле «205 на 205». Сейчас освобождённые находятся в Беларуси, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Источник: АиФ Воронеж

В ходе вчерашнего обмена помимо трёх жителей Воронежа вернулись из украинского плена ещё двое наших земляков — один из Павловского, другой из Терновского района.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека.

Глава региона отметил, что весомый вклад в освобождение бойцов внёс фонд «Защитники Отечества», и поблагодарил всех, кто был причастен к обмену, добавив: «Ждём парней домой».

Напомним, обмен пленными проводился по формуле «205 на 205». Освобождённые российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем освобождённых доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны.