Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в Нижегородской области

С 28 по 31 мая в Нижегородской области организуют фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия». Местом проведения спортивного и культурно-зрелищного мероприятия станет муниципальный округ Семеновский, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Небесная феерия» состоится в Семенове во второй раз. Нижегородский министр туризма и промыслов Сергей Яковлев выразил уверенность в том, что фестиваль закрепит за округом статус одной из точек притяжения для любителей воздухоплавания со всей России.
Одним из событий фестиваля станет чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту. В нем примут участие 15 пилотов из регионов ПФО. Спортивные полеты организуют на рассвете, а уже перед закатом для гостей «Небесной феерии» проведут туристические подъемы на аэростатах.
Самым зрелищным мероприятием фестиваля обещает стать ночное свечение аэростатов. При благоприятной погоде местные жители и туристы смогут его наблюдать 31 мая на центральном стадионе города.
Места взлета аэростатов будут определять ежедневно исходя из погодных условий. Актуальные точки старта планируется публиковать в группе в социальной сети «ВКонтакте».
