Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о происшествии с рыбаком на Ахтубе под Волгоградом?

Трагедия могла случиться в Ленинском районе, но на берегу, на счастье мужчины, не оказался очевидец.

Трагедия могла случиться в Ленинском районе, но на берегу, на счастье мужчины, не оказался очевидец.

Трагедия едва не случилась в Ленинском районе.

«64-летний мужчина отправился на рыбалку, его лодка перевернулась, сам он оказался в холодной воде реки Ахтубы на участке с сильным течением», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

На счастье рыбака, на берегу в это время оказался очевидец. Он сообщил о случившемся экстренным службам, информацию передали в ближайшее поисково-спасательное подразделение региональной службы спасения.

«Сигнал поступил 14 мая в 16:18. Свидетель случившегося пояснил, что в городе Ленинске неподалеку от дома на улице Фрунзе, 145, в реке тонет человек. Дежурная смена немедленно выдвинулась в район бедствия. Пострадавшего в кратчайшие сроки извлекли с поверхности воды и передали бригаде скорой помощи», — рассказывают в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.

В ведомстве напоминают: в случае беды на воде следует звонить по телефонам 112 или 8 (8442) 33−60−60.

В региональном главке МЧС сообщают: с начала года на водоемах области зарегистрировано 15 происшествий, четырех человек удалось спасти, 11 погибли. В их числе — известный застройщик Александр Назаров, его близкие и знакомые. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

МЧС России рекомендует:

уточнять прогноз погоды, отправляясь на рыбалку;

не выходить на воду в темное время суток;

проверять судно перед спуском на воду;

сообщать близким о примерном маршруте и времени возвращения;

брать с собой полностью заряженный телефон;

надевать спасательный жилет.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше