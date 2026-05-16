Что известно о происшествии с рыбаком на Ахтубе под Волгоградом?

Трагедия могла случиться в Ленинском районе, но на берегу, на счастье мужчины, не оказался очевидец.
Трагедия едва не случилась в Ленинском районе.
«64-летний мужчина отправился на рыбалку, его лодка перевернулась, сам он оказался в холодной воде реки Ахтубы на участке с сильным течением», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
На счастье рыбака, на берегу в это время оказался очевидец. Он сообщил о случившемся экстренным службам, информацию передали в ближайшее поисково-спасательное подразделение региональной службы спасения.
«Сигнал поступил 14 мая в 16:18. Свидетель случившегося пояснил, что в городе Ленинске неподалеку от дома на улице Фрунзе, 145, в реке тонет человек. Дежурная смена немедленно выдвинулась в район бедствия. Пострадавшего в кратчайшие сроки извлекли с поверхности воды и передали бригаде скорой помощи», — рассказывают в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.
В ведомстве напоминают: в случае беды на воде следует звонить по телефонам 112 или 8 (8442) 33−60−60.
В региональном главке МЧС сообщают: с начала года на водоемах области зарегистрировано 15 происшествий, четырех человек удалось спасти, 11 погибли. В их числе — известный застройщик Александр Назаров, его близкие и знакомые. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
МЧС России рекомендует:
уточнять прогноз погоды, отправляясь на рыбалку;
не выходить на воду в темное время суток;
проверять судно перед спуском на воду;
сообщать близким о примерном маршруте и времени возвращения;
брать с собой полностью заряженный телефон;
надевать спасательный жилет.