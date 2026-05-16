Петергофский парк «Александрия» отмечает 200-летие

История «Александрии» началась с мая 1826 года, когда император Николай I повелел построить здесь дачу — «сельский домик, или так называемый .котич., с присоединением парка». Название дано по имени его любимой супруги императрицы Александры Федоровны. Архитектором был выбран Адам Менелас, имевший шотландские корни. Именно он стал творцом ставшего знаменитым «коттеджа», построенного в стиле модной в то время неоготики. Были возведены и хозяйственные корпуса.