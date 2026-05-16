Петергофский парк «Александрия» отмечает 200-летие

История «Александрии» началась с мая 1826 года, когда император Николай I повелел построить здесь дачу — «сельский домик, или так называемый .котич., с присоединением парка». Название дано по имени его любимой супруги императрицы Александры Федоровны. Архитектором был выбран Адам Менелас, имевший шотландские корни. Именно он стал творцом ставшего знаменитым «коттеджа», построенного в стиле модной в то время неоготики. Были возведены и хозяйственные корпуса.
«Александрия» славится необычным пейзажным парком площадью 115 гектаров.
— У каждого входящего он должен был создавать ощущение природного, нерукотворного. На самом деле каждая его деталь была тщательно продумана садовниками, — подчеркнул Роман Ковриков, генеральный директор ГМЗ «Петергоф».
Извилистые лесные дорожки, каменный диван, высеченный в валуне, тщательно продуманная высадка деревьев, склоны, овраг, пруды, мосты, малые архитектурные сооружения, завораживающие обзоры берегов Финского залива — все это привлекает и поныне.
К 200-летию подготовлена большая программа, причем направления разные и зависят от конкретного месяца. Так, май посвящен спорту. В императорской резиденции физическому воспитанию подрастающего поколения уделялось повышенное внимание: дети занимались на площадках, оборудованных различными снарядами, а при Александре II были сделаны специальная беговая дорожка, площадка для игры в теннис, кегельбан. А самым «спортивным монархом» стал Николай II, который с детства привык делать гимнастику, любил играть в теннис и гольф.
Июнь посвящен образованию. Кстати, хотя «Александрия» и была местом именно отдыха, все равно великих князей воспитывали на сочетании дисциплины, военного уклада и всестороннего развития. Так что обучение инженерному делу, основам военной тактики было делом обычным. На июнь нынешний запланированы книжные дни (августейшее семейство из поколения в поколение славилось любовью к чтению), выпуск общедоступной аудиопрогулки, рассказывающей об Александре II. Июль планируется посвятить искусствам, и одним из мероприятий станет бесплатный аудиоспектакль о трогательных историях приватной семейной резиденции императоров.
Август позиционируется как месяц осознанности, предлагающий в тишине поразмышлять о смысле жизни, созерцая красоты. Поэтому именно в этот месяц запланированы специальные экскурсии по парку.
Сентябрь станет месяцем разговора о значимости семейных ценностей. Отметим, что первые владельцы дачи — Николай I и Александра Федоровна смогли создать в «Александрии» атмосферу семейного уюта, воспитывая в любви семерых детей, в том числе будущего государя Александра II. Так что на сентябрь запланирован красочный детский фестиваль, который пройдет на Новой ферме, специальные программы и экскурсии.
Парк «Александрия» открыт ежедневно с 8 до 20 часов. Бесплатный вход с 8 до 10 часов и с 18 до 19.45.