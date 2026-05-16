Губернатор Кубани приглашает жителей и гостей края на «Ночь музеев»

«Ночь музеев» пройдет на Кубани 16 мая.

Источник: Комсомольская правда

16 мая Краснодарский край присоединяется к масштабной Всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятие этого года посвящено Году единства народов России и проходит под девизом «Родное». Губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей региона воспользоваться уникальной возможностью прикоснуться к богатому культурному наследию Кубани.

— Наши музеи, галереи и выставочные залы подготовили насыщенную программу: от исторических квестов и викторин до творческих мастер-классов. Это прекрасная возможность погрузиться в богатую культуру и традиции народов Кубани, узнать больше о нашей общей истории, — отметил Вениамин Кондратьев, приглашая всех принять участие в культурной акции.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына представит выставки «История Кубани. Земляки и соседи», «Золото сарматов. Искусство древних мастеров» и «Град Екатеринодар». В программе также мастер-класс по живописи и созданию авторского сувенира с народными орнаментами. В 18:30 начнется экскурсия по главной улице города — «Краснодарская улица Красная».

Краснодарский краевой художественный музей порадует интерактивными программами, лекциями, презентациями, а также выступлением «Симфонической Капеллы».

В арт-резиденции «Дом книги» пройдет необычная «Выставка за 12 часов», где художники, скульпторы и музыканты будут творить прямо на глазах у публики до 19:00. Затем, с 19:30 до 22:00, экспозиция откроется для посещения и общения с авторами.

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств предложит мастер-классы по созданию картин и лепке, а в 21:00 здесь состоится показ дизайнерской одежды.

Исторический парк «Россия — моя история» приглашает на экскурсии, лекции и мультимедийные экспозиции, позволяющие в увлекательной форме узнать о прошлом страны.

Помимо краевой столицы, исторические викторины, квесты и мастер-классы, посвященные культуре и традициям народов Кубани, пройдут во всех учреждениях культуры региона.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
