Глава минтербеза Прикамья рассказал о причинах запрета съёмки прилёта БПЛА

Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов объяснил почему нельзя вести съёмку и публиковать кадры об атаках БПЛА.
Опубликованные фото и видео — это помощь врагу, которая раскрывает особенности работы ПВО. Запрещена съёмка дронов, моментов атак, мест падения, повреждений, возгораний, дыма, пострадавших, а также любых материалов, по которым можно определить тип аппарата и позиции систем защиты.
«После публикации таких видео в соцсетях и домовых чатах в наших городах начиналась паника. Напуганные родители забирали детей из школ. Дети прятались в подвалах и туалетах. Люди теряли душевное равновесие, веру в безопасность, получали психологические травмы. При этом реальной угрозы их жизни и здоровью не было», — отметил Альберт Марданов.
Он напомнил, что достоверную информацию о ситуации сообщают губернатор Пермского края и официальные ведомства. Подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, разместивших запрещённую информацию. Юрлицам за нарушение запрета на первый раз грозит штраф до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 1 млн рублей.
