Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава минтербеза Прикамья рассказал о причинах запрета съёмки прилёта БПЛА

Публикация фото и видео помогает врагу.

Глава министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов объяснил почему нельзя вести съёмку и публиковать кадры об атаках БПЛА.

Опубликованные фото и видео — это помощь врагу, которая раскрывает особенности работы ПВО. Запрещена съёмка дронов, моментов атак, мест падения, повреждений, возгораний, дыма, пострадавших, а также любых материалов, по которым можно определить тип аппарата и позиции систем защиты.

«После публикации таких видео в соцсетях и домовых чатах в наших городах начиналась паника. Напуганные родители забирали детей из школ. Дети прятались в подвалах и туалетах. Люди теряли душевное равновесие, веру в безопасность, получали психологические травмы. При этом реальной угрозы их жизни и здоровью не было», — отметил Альберт Марданов.

Он напомнил, что достоверную информацию о ситуации сообщают губернатор Пермского края и официальные ведомства. Подготовлены материалы на владельцев и администраторов пабликов, разместивших запрещённую информацию. Юрлицам за нарушение запрета на первый раз грозит штраф до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 1 млн рублей.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми ремонт пострадавшего от БПЛА дома завершат 16 мая.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше