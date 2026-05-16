Нижегородец вернулся на родину после обмена пленными России и Украины

Нижегородский военнослужащий вернулся домой из украинского плена. Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле «205 на 205», сообщила Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
Посредником выступили ОАЭ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Вскоре их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
Нижегородец, попавший в плен, еще год назад заключил контракт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Николай Пелевин занял пост заместителя директора департамента социальной политики администрации Арзамасского округа.