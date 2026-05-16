Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат шокировал волгоградцев: лук +3,3%, огурцы −17,4%

По данным ведомства, с 5 по 12 мая в регионе заметно подорожали одни продукты и рекодно снизилась цена на другие.

Об изменении цен в первую неделю мая сообщили в Волгоградстате.

По данным ведомства, с 5 по 12 мая в регионе пошли в рост лук и капуста — их стоимость увеличилась на 3,3%. Также подорожали морковь — на 3,1% и свекла — на 1,2%. В то же время рекордно снизились цены на огурцы и помидоры — сразу на 17,4% и 15,4% соответственно.

Заметно повысилась стоимость сарделек — на 4,7%. Дороже стала полукопченая и варено-копченая колбаса — на 2,1%.

Для тех, кто планирует летний отдых — значительно подорожала стоимость поездки на Черноморье — на 12,9%, зато снизилась стоимость поездки в ряд стран Юго-Восточной Азии — на 4,4%.

Ранее волгоградцам напомнили о том, какие правила действуют теперь при покупке товаров в рассрочку.