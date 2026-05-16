Росстат шокировал волгоградцев: лук +3,3%, огурцы −17,4%

Об изменении цен в первую неделю мая сообщили в Волгоградстате.
По данным ведомства, с 5 по 12 мая в регионе пошли в рост лук и капуста — их стоимость увеличилась на 3,3%. Также подорожали морковь — на 3,1% и свекла — на 1,2%. В то же время рекордно снизились цены на огурцы и помидоры — сразу на 17,4% и 15,4% соответственно.
Заметно повысилась стоимость сарделек — на 4,7%. Дороже стала полукопченая и варено-копченая колбаса — на 2,1%.
Для тех, кто планирует летний отдых — значительно подорожала стоимость поездки на Черноморье — на 12,9%, зато снизилась стоимость поездки в ряд стран Юго-Восточной Азии — на 4,4%.
