Нижегородская телебашня включит подсветку в честь «Ночи музеев»

Напомним, ранее мы писали о том, что Нижний Новгород вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»(6+). В этот день свои двери откроют 45 площадок — музеи, библиотеки, планетарий, а всего в городе состоится свыше 500 мероприятий. Гостей ждут экскурсии, лекции, спектакли, концерты и мастер-классы, объединенные общей темой «Родное».